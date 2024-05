Un’icona della musica italiana sul palco di Villa Zoia a Concorezzo. Appuntamento sabato sera con il cantautore Enrico Ruggeri per un concerto che lo stesso musicista nei giorni scorsi ha annunciato che sarà “molto particolare, diverso dai precedenti e da quelli che verranno, faremo esperimenti che ci spingeranno oltre il limite” come si legge dalla sua pagina Facebook.

Enrico Ruggeri in concerto (gratuito) a Concorezzo, ancora musica italiana dopo il successo di Gatto Panceri

Una serata dedicata ancora a un protagonista della musica italiana che fa il bis con quanto avvenuto lo scorso weekend quando il parco della Villa si è riempito per il cantautore “di casa” Gatto Panceri.

«Quella è stata una grande serata, il consolidamento del legame che unisce l’artista a Concorezzo – spiega il sindaco Mauro Capitanio – Gatto Panceri si è confermato un autore straordinaria e siamo orgogliosi sia nostro concittadino».

Enrico Ruggeri in concerto (gratuito) a Concorezzo: «L’abbiamo preso per la gola»

E Ruggeri? «L’abbiamo preso per la gola – prosegue il sindaco – Ho avuto modo di conoscerlo durante un suo passaggio per Concorezzo e ho colto l’occasione di invitarlo a gustare piatti tipici della nostra cucina alla Trattoria Campagna, in occasione dei 150 anni della loro attività. In quell’occasione abbiamo gettato le basi per organizzare il concerto. Il percorso non è stato facile perché l’evento non doveva gravare sulle casse del comune. Abbiamo quindi raccolto le sponsorizzazioni attraverso una manifestazione d’interesse, proprio grazie alle realtà dl territorio siamo riusciti a organizzare il concerto. Ringrazio loro e tutti gli uffici che hanno lavorato per fare in modo che questo potesse avvenire al meglio così come le forze dell’ordine e le associazioni, come gli alpini, la Protezione Civile e il Casc».

Enrico Ruggeri in concerto (gratuito) a Concorezzo, i biglietti

Il concerto avrà inizio alle 21 ed è a ingresso gratuito ma solo su prenotazione, e con precedenza ai residenti che hanno potuto ritirarne due nei giorni scorsi, fino a esaurimento posti. Qui la mail per informazioni e link per non residenti.