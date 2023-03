Monza: la Nazionale cantanti a Sant’Albino per RicicLove e un messaggio green

Torna in campo a Monza la Nazionale Italiana Cantanti. A sei mesi di distanza dalla partita del Cuore disputata all’U-Power Stadium lo scorso 7 settembre, la squadra di calcio delle ugole italiane torna nel capoluogo brianzolo per sfidare la Play2Give, una nuova associazione di artisti, cantanti, personaggi, televisivi e personaggi famosi dei social che sostengono iniziative di beneficenza e sensibilizzano il loro pubblico sulle problematiche sociali.

Monza: la Nazionale cantanti a Sant’Albino, martedì 21 marzo alle 15.30 per RicicLove

L’appuntamento è per martedì 21 marzo alle 15.30 al Centro Sportivo Città di Monza in via Murri, 1, nel quartiere sant’Albino.

L’incontro – che prende il nome di “RicicLove” – è stato organizzato da Corepla con il contributo di Givova e ha lo scopo di informare sul corretto riciclo della plastica per salvaguardare il pianeta. Per questo motivo i giocatori delle due formazioni indosseranno maglie in Pet riciclato da bottiglie di plastica.

Monza: la Nazionale cantanti a Sant’Albino, chi scende in campo

In campo scenderanno tra gli altri, Enrico Ruggeri, colonna della Nic, Shade, Moreno, Paolo Vallesi, Will, Boosta dei Subsonica. Presenti anche star dei social come Tommaso Cassissa, Giovanni Antonacci e Alessandro Basciano. Non mancheranno Pierpaolo Pretelli, Virginio, Ubaldo Pantani, Valerio Fiori, Sergej e molte altre personalità del mondo dello spettacolo e dei social network pronti a sfidarsi per una nobile causa. Infatti, oltre a lanciare un messaggio green, i giocatori devolveranno l’incasso della partita (l’ingresso è a offerta libera) alla Cooperativa sociale La Meridiana.

Monza: la Nazionale cantanti a Sant’Albino, il comitato di quartiere chiede di sollecitare intervento per via Murri

Attiva da più di quarant’anni, la Nazionale italiana cantanti ha disputato oltre 630 partite vincendone più della metà. Il risultato più bello è stato, comunque, la donazione di circa 100 milioni di euro per iniziative solidali. Pur plaudendo all’iniziativa, il Comitato di quartiere sant’Albino san Damiano chiede agli organizzatori dell’incontro odierno di sollecitare un intervento del comune di Monza per tutelare i giovanissimi calciatori che ogni giorno si allenano sul campo di via Murri e che sono costretti a respirare i gas di scarico dell’enorme flusso di autoveicoli che passano vicini.