Gatto Panceri fa cantare la “sua” Concorezzo

Gatto Panceri torna per la seconda volta in pochi giorni a Concorezzo e fa cantare tutti nel parco di Villa Zoia. Il cantautore sabato sera 25 maggio è salito sul palco reinterpretando i suoi più grandi successi davanti a un pubblico numerosissimo, che l’ha applaudito lungamente, proprio nel weekend dove si sta svolgendo la Festa dello Sport e la 39esima Corsa per la Vita.

Gatto Panceri fa cantare e la panchina di “Un qualunque posto”

Gatto era già tornato nella sua Concorezzo sempre nel grande polmone verde sabato 18 maggio per inaugurare la panchina di “Un qualunque posto” canzone che venne scritta da Panceri nel 1991 proprio mentre si trovava all’interno del parco di Villa Zoia. Per celebrare questo importante successo e il suo legame con la città di Concorezzo, l’amministrazione comunale ha scelto di installare una panchina decorata con il testo della canzone. Un modo per dedicare uno spazio concreto a questo ricordo e far risuonare le canzoni del cantautore canzone ancora più forti in tutta la città. Sul retro della panchina è installato un pannello che ospiterà, a rotazione, dipinti e disegni di artisti concorezzesi.