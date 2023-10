Musica: Bruce Springsteen torna a Milano, due date a San Siro a giugno 2024

“We’ll be back” aveva detto Bruce Springsteen in estate chiudendo a Monza le date in Europa. Torneremo e tornerà. Le date da segnare sul calendario sono due: 1 e 3 giugno 2024. La location è quella: San Siro, Bruce Springsteen torna a casa.

Organizzano Live Nation con il promoter Barley Arts, che da anni porta il Boss in Italia e che l’ha portato anche nel parco alla Gerascia nel luglio 2023, e la prevendita esclusiva dei biglietti su My Live Nation apre alle 11 di venerdì 3 novembre.

La vendita generale è prevista dalle 12 di lunedì 6 novembre sempre su livenation.it.

È il tour mondiale di Bruce Springsteen e della E-Street Band e martedì 31 ottobre ha annunciato le 22 tappe europee negli stadi che toccheranno Irlanda del Nord, Irlanda, Inghiterra, Francia, Repubblica Ceca, Spagna, Olanda, Belgio, Germania, Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia: partendo da Cardiff in Galles il 5 maggio per chiudere il 25 luglio 2024 a Wembley a Londra.

Il tour europeo del 2023 di Springsteen and The E Street Band ha venduto oltre 1,6 milioni di biglietti, 70mila biglietti per la Gerascia per la prima volta a Monza. La tournée europea del 2023 era stata promossa dalla stampa specializzata come “uno dei più grandi spettacoli di sempre”.

Ritornato in patria, Springsteen ha dovuto interrompere i live per curare un’ulcera peptica che l’ha costretto ad abbassare la chitarra.