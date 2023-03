Water Alliance, manifesto per salvaguardare e adattare le risorse idriche

Un manifesto per raccogliere visione e intenti in tema di sostenibilità dei tredici gestori idrici della Lombardia in occasione della Giornata mondiale dell’acqua. Ecco lo scopo di “Water Alliance”, documento nato dal dialogo con i territori che si rivolge a tutti gli stakeholders e fornisce una visione integrata su impegni e linee d’azione messe in campo dai gestori in tema di 4 macro-aree tematiche: ambiente, qualità e cultura, efficienza e innovazione, mercato e governance.

Water Alliance, in Lombardia risorse idriche ridotte al 60%

Water Alliance si impegna anche a sviluppare soluzioni tecnologiche e innovative in grado di salvaguardare le risorse idriche e adattare il sistema idrico ai cambiamenti climatici in corso, considerato che la Lombardia per caratteristiche geologiche (“oltre che per un elevato tasso antropico”) è fra i territori che soffre maggiormente la riduzione delle riserve idriche (con livelli oggi ridotti al 60% rispetto ai valori del periodo 2006-2020).

“Impegnarsi insieme testimonia concretamente il desiderio di unire le forze per raggiungere traguardi ambiziosi. Nel Manifesto della Sostenibilità, Water Alliance fissa gli impegni che assume per realizzare la propria visione sostenibile del futuro”, dichiara Enrico Pezzoli, portavoce di Water Alliance.

Il Manifesto dell’Acqua Sostenibile evidenzia le sinergie tra le aziende, individua le sfide per uno sviluppo sostenibile del servizio idrico integrato e promuove investimenti, iniziative e progetti che contribuiscono a migliorare la qualità della vita e a sostenere la transizione giusta e sostenibile della Lombardia.

Water Alliance, Boerci: “Documento frutto di un lavoro congiunto”

“Questo manifesto – commenta il presidente e ad di BrianzAcque, Enrico Boerci – è una dichiarazione pubblica con cui la rete delle aziende lombarde della Water Alliance mette nero su bianco gli impegni e le linee di azione varate sul fronte della sostenibilità. È un documento importante, frutto di un lavoro congiunto che guarda a orizzonti futuri per uno sviluppo del servizio idrico integrato capace di tutelare l’acqua come bene sempre più prezioso, di promuoverne una nuova cultura rispetto al suo utilizzo e di garantirne qualità e sicurezza. Il premio Top Utility Assoluto che abbiamo ricevuto pochi giorni fa rappresenta anche un riconoscimento al valore di questo gioco di squadra tra le nostre imprese retiste , oltre che al lavoro straordinario di tutte le professionalità che quotidianamente permettono alla nostra azienda di compiere passi in avanti”.