BrianzAcque è la migliore società di servizi pubblici in Italia

BrianzAcque è la migliore società dei servizi pubblici in Italia per il 2023: lo dice il premio Top utility award assegnato giovedì 9 marzo da Althesys Strategic Consultants, che promuove il riconoscimento, in occasione del convegno in cui è stato presentato l’undicesimo rapporto “Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti”. Negli spazi della Camera di commercio di Milano la società del servizio idrico integrato della Brianza è stata premiata grazie ai risultati economico-finanziari, ambientali, comunicazione, customer care, formazione e ricerca&sviluppo.

BrianzAcque ha vent’anni: il premio Top utility

“Un importante riconoscimento per la monoutility dell’idrico brianzolo ancora più significativo perché cade nel ventesimo anniversario della sua nascita , avvenuta nel 2003 con la costituzione della società da parte di dieci aziende municipalizzate e partecipate del territorio brianzolo e milanese allo scopo di gestire in modo completo e unitario il servizio idrico integrato” sottolinea la stessa BrianzAcque.

Il presidente e ad di BrianzAcque Enrico Boerci, riceve il premio dal ceo di Althesys, Alessandro Marangoni

“Questo premio testimonia l’importante percorso di crescita e di sviluppo della società – è il commento di Enrico Boerci, presidente e ad di BrianzAcque – caratterizzato anno dopo anno da investimenti in progressivo e costante aumento volti al miglioramento dei servizi al territorio e ai cittadini con focus sempre più mirati all’innovazione e alla sostenibilità”. Boerci dedica il Top utility award alla Brianza “che è la nostra comunità di riferimento”, a tutti i 55 soci nella provincia di Monza e nell’Ato e al personale della società.

BrianzAcque: il premio e i progetti futuri

L’indagine condotta sulle utility di Althesys, società indipendente guidata da Alessandro Marangoni con partner Utilitalia e Confservizi, “si è concentrata sulle 100 maggiori imprese che per l’Italia rappresentano un patrimonio strategico con infrastrutture e servizi dedicati alla crescita economica, alla qualità ambientale, al progresso e alla coesione sociale” scrive BrianzAcque, che nell’immediato futuro pianifica l’impegno nel contrasto al cambiamento climatico con proposte come i parchi dell’acqua (alcuni dei quali già realizzati) o “piazze e aiuole drenanti che, mimando la natura, riqualificano il paesaggio e agevolano la raccolta delle acque piovane così da rimpinguare le falde acquifere”.