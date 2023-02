Terremoto in Turchia, partita unità di soccorso dal Comando di Monza e Brianza

E’ partita sabato 11 febbraio alla volta delle terre terremotate della Turchia una unità U.S.A.R. (Urban search and rescue) del Comando di Monza che si è unita al contingente che si avvicenderá alle altre squadre dei vigili del fuoco attualmente operanti per il soccorso delle popolazioni colpite dal sisma dei giorni scorsi, che ha provocato oltre 20mila morti.

Terremoto in Turchia, undici le vittime recuperate dai vigili del fuoco italiani

“A sei giorni dal terremoto in Turchia – si legge iu un comunicato del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – il contingente di vigili del fuoco italiani sarà avvicendato da un nuovo team composto da quarantotto soccorritori USAR (Urban Search And Rescue) di Lazio, Toscana, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Veneto. La partenza stasera (sabato 11 febbraio) da Pratica di Mare, con scalo a Pisa, a bordo di due aerei ATR 42 della Guardia di finanza, con arrivo previsto nella notte ad Adana. Nella giornata di domani (domenica 12) il cambio, con rientro in Italia dei vigili del fuoco arrivati martedì scorso in Turchia e che sono riusciti a salvare i due ragazzi nella giornata di mercoledì. Undici il numero delle vittime che hanno recuperato“.