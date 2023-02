Fiamme al parco giochi di Carate Brianza, indagini in corso

Sono in corso le indagini a cura dei carabinieri per risalire alla causa dell’incendio scoppiato nella sera di martedì 7 febbraio, attorno alle 19, all’interno del parco di Villa Cusani a Carate Brianza, nel cuore cittadino. Le fiamme hanno coinvolto, in particolare, l’area giochi.

Sul posto i vigili del fuoco volontari di Carate, che sono intervenuti celermente con un’autopompa e un’autobotte, riuscendo a domare l’incendio in poco tempo. Le fiamme hanno coinvolto le strutture per bambini, realizzate in parte in legno. La casetta e un tavolo con le panche sono stati distrutti, ma fortunatamente l’intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero anche sulla vegetazione circostante.

Fiamme al parco giochi di Carate Brianza: nessuno ferito

Carate Brianza incendio

Nessuno è rimasto coinvolto nel rogo: a quell’ora il parco non era frequentato da bambini e famiglie. Sul posto, per verificare l’accaduto, si è recato anche il sindaco Luca Veggian insieme all’assessore Fabio Cesana. Alle forze dell’ordine il compito di risalire all’origine del rogo e le possibili cause: data la situazione si fa strada l’ipotesi del dolo.

«Grazie alla rapidità di azione dei vigili del fuoco volontari di Carate Brianza – ha commentato, l’indomani, il primo cittadino Veggian – ieri sera è stato subito circoscritto l’incendio nell’area giochi del parco di Villa Cusani Confalonieri. Sono in corso le indagini per stabilire le responsabilità. L’intervento dei nostri pompieri ha evitato il peggio. Ancora una volta i nostri volontari si sono dimostrati all’altezza della loro fama che si sono conquistati con anni di impegno sul territorio».