Agrate, si ribaltano sulla A4 con la Land Rover: intervengono i vigili del fuoco di Vimercate e Lissone

Quattro persone coinvolte, tra le quali due minorenni, in un incidente stradale accaduto domenica 12 febbraio attorno alle 7 lungo la autostrada A4, all’altezza di Agrate Brianza, in direzione Venezia. Una jeep Land Rover, con le quattro persone a bordo, unica auto coinvolta nel sinistro, si è rovesciata per cause al vaglio delle forze dell’ordine.

Incidente ad Agrate sulla A4, sul posto i vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza (autopompa del distaccamento di Vimercate e il modulo di supporto del distaccamento di Lissone) che hanno collaborato col personale sanitario presente sul posto per soccorrere gli occupanti della vettura e hanno provveduto alla messa in sicurezza del luogo. Dei quattro coinvolti solo due sarebbero rimasti feriti ma in maniera non seria.