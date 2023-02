Monza: incidente in via Appiani, si ribalta un’auto

Incidente e traffico in via Appiani a Monza

Tanta paura ma poche conseguenze per l’incidente in pieno centro a Monza nella mattina di sabato 4 febbraio, all’incrocio tra via Dei Mille e via Appiani: un’auto si è ribaltata ma non ci sono state conseguenze per le persone coinvolte.

L’allarme è scattato poco prima delle 9 e sul posto sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco, la polizia di Stato, la polizia locale, i soccorritori. Della dinamica, in realtà, si sa ancora poco: o meglio, non è ancora stata chiarita, si apprende da fonti ufficiali. L’urto tra i due veicoli coinvolti – uno dei quali proveniente da via Dei Mille – ha provocato il ribaltamento di uno dei mezzi, che si è rovesciato davanti allo storico bar tabacchi dell’incrocio. Illesa la conducente 31enne.