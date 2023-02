Un’auto si ribalta a Senago, ragazza miracolata

Probabilmente è dovuto a un abbaglio per il sole, l‘incidente con ribaltamento del veicolo che si è verificato alle 8 del mattino di sabato 4 febbraio all’imbocco di viale Risorgimento, il rettilineo che dalla Comasina conduce al centro di Senago. Erano da poco passate le 8 quando una utilitaria, proveniente dalla Comasina, condotta da una giovane donna si è andata a schiantare contro lo spartitraffico. Nell’impatto la macchina si è piegata su un fianco. Sul posto, insieme ai mezzi di soccorso sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre la donna dell’abitacolo. Per fortuna le condizioni della conducente sono apparse subito buone ed è stata condotta in una delle strutture ospedaliere della zona, per gli accertamenti del caso. Le cause esatte dell’incidente sono ora al vaglio della Polizia locale di Senago giunta sul posto, ma molto probabilmente visto l’orario del mattino e la direzione di svolta direzione est, è parecchio probabile che la conducente sia stata abbagliata dal sole, prima di andarsi a scontrare violentemente contro lo spartitraffico che sorge a pochi metri di distanza dalla rotatoria della Comasina.

Un’auto si ribalta a Senago e l’aggressione a Palazzolo

Di ben altra natura l emergenza avvenuta alle 4 di domenica mattina 5 febbraio, all’esterno della famigerata discoteca di Palazzolo, un locale frequentato in massima parte da stranieri con particolare frequentazione da parte di cittadini del Sud America. La chiamata alle forze dell’ordine è arrivata alle 4 del mattino: arrivati in via Volta, fuori dalla sala da ballo, i militari hanno trovato una donna che era stata aggredita. Per lei solo qualche escoriazione medicata al pronto soccorso di una delle strutture sanitarie della zona. Nessuna traccia dei suoi assalitori, ma è molto probabile che, come accaduto ripetutamente in passato anche di recente, all’origine dell’aggressione in prossimità dell’orario di chiusura del locale, ci sia l’alto gradiente alcolico e qualche avance forse troppo insistente. Alla quale la giovane avrebbe resistito con decisione, causando poi la reazione violenta dell’aggressore.