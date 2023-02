Vasto incendio nel magazzino di un’azienda a Lazzate: fitta colonna di fumo nero

Vasto incendio in corso nel pomeriggio di mercoledì 8 febbraio in via Degli Artigiani a Lazzate. Le fiamme sono scoppiate nel magazzino di un’azienda della zona industriale ad ovest del paese e si è alzata in cielo un’alta colonna di fumo nero. Secondo quanto è stato possibile ricostruire sino a questo momento, il capannone potrebbe essere usato per lo stoccaggio di rottami. Le fiamme sarebbero scaturite da una stufa a legna accesa per scaldare l’ambiente e poi propagatesi ad alcuni bancali. Sul posto stanno convergendo i vigili del fuoco da tutto il circondario e sono presenti le forze dell’ordine per delimitare l’accesso all’area.

Incendio a Lazzate, chiusa al traffico via Monte Bianco

L’obiettivo principale dell’intervento è contenere le fiamme prima possibile, anche per diminuire l’impatto del fumo sulla respirabilità dell’aria. Le forze dell’ordine hanno chiuso al traffico anche la via Monte Bianco, la strada principale che collega Lazzate e Misinto. La chiusura non ha impedito l’arrivo sul posto di tanti curiosi, anche se in questo momento si sta chiedendo di abbandonare l’area per motivi di sicurezza. In via Degli Artigiani è arrivata anche la sindaca Loredana Pizzi. In corso valutazioni sulla possibile nocività del fumo disperso nel cielo in un’area di periferia, sì, ma non così distante dal centro abitato.