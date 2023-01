Vigili del fuoco al lavoro a Seregno per l’incendio di una canna fumaria in una pizzeria

L’incendio di una canna fumaria ha reso necessario venerdì 27 gennaio, nel primo pomeriggio, un intervento dei vigili del fuoco in una pizzeria di Seregno, all’angolo tra le vie Montello e Monte Grappa. Sul posto si è portato il personale del distaccamento locale, con un’autopompa, e quello del distaccamento di Desio, con un mezzo elevatore tridimensionale.

Vigili del fuoco: limitazioni al traffico durante le attività

Un momento dell’attività

L’accaduto è stato ricondotto al surriscaldamento della già citata canna fumaria, raffreddata la quale la situazione è presto tornata alla normalità. I vigili del fuoco hanno comunque sottoposto il forno ad accertamenti, che hanno escluso problematiche particolari. Durante l’attività, la via Monte Grappa è stata chiusa al traffico veicolare, mentre in via Montello è stato previsto un senso unico alternato. Non sono stati registrati feriti.