Incendio al tetto di In-Presa a Carate Brianza: sul posto i vigili del fuoco con sei mezzi

Incendio per cause in via di accertamento nel primo pomeriggio di mercoledì 25 gennaio al tetto dell’edificio dove ha sede il punto vendita – caffetteria e pasticceria didattica – della cooperativa sociale In-Presa, in via Vergani, a Carate. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco con sei mezzi da vari distaccamenti, compresa una autoscala da Carate Brianza con la quale gli operatori si sono elevati sulla copertura, in lamiera, per avere ragione delle fiamme.

Incendio in via Vergani a Carate, punto vendita In-Presa inaccessibile

L’allarme è scattato attorno alle 14. Precauzionalmente sono stati fatti evacuare gli studenti della scuola alberghiera Don Gnocchi, poi rientrati stante che il rogo non ha interessato la porzione di tetto delle loro aule. Sarebbe invece inaccessibile il punto vendita di In-Presa dove la copertura è collassata: i vigili del fuoco stanno operando sia all’interno che all’esterno della struttura. Il grande dispiegamento di mezzi, presenti anche un’ambulanza e carabinieri e polizia locale, ha attirato numerosi curiosi. Tutta l’area circostante le operazioni è stata transennata.