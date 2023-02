Malfunzionamento di un impianto in una scuola di Sulbiate, arrivano i vigili del fuoco di Monza

Un malfunzionamento dell’impianto di climatizzazione del plesso scolastico Montessori di Sulbiate, nella mattinata di martedì 7 febbraio, ha determinato l’attuazione del piano di sicurezza, con evacuazione degli studenti e del personale e l’intervento di squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco per un presunto principio di incendio all’impianto. Le squadre – dalla Centrale operativa monzese di via Cavallotti sono state inviate un’autopompa, un’autoscala e il modulo di supporto della sede centrale – si sono presentate attorno alle 8.30 e al loro arrivo era già stato messo in atto il piano di sicurezza della scuola e gli alunni erano stati fatti uscire dallo stabile.

Sulbiate, il funzionario tecnico antincendio a consentito il rientro a scuola

I vigili del fuoco hanno quindi riscontrato che il malfunzionamento non comportava alcun pericolo e il funzionario tecnico antincendio, in servizio per le verifiche puntuali, ha autorizzato il rientro del personale scolastico e degli alunni all’interno dell’edificio.