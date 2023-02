Lazzate, il giorno dopo l’incendio: a fuoco azienda di serramenti, attesa per relazione Arpa

Un’alta colonna di fumo nero ha spaventato Lazzate nel pomeriggio di mercoledì quando in un edificio di via Degli Artigiani, attorno alle 16, è scoppiato un incendio. A bruciare è un’azienda di infissi e serramenti e non un deposito di rottami come diffuso nelle prime ore. Recentemente infatti erano cambiati gestori e destinazione del capannone. Sembra che l’origine del rogo possa ritrovarsi in una stufetta difettosa, mentre il fumo nero dovrebbe essere dovuto alla combustione dei pannelli coibentanti del sottotetto.

Lazzate, il giorno dopo l’incendio: magazzino inagibile

Incendio Lazzate

Al momento il magazzino è inagibile e delimitato da nastro biancorosso delle autorità, in attesa della relazione tecnica di Arpa.

Lazzate, il giorno dopo l’incendio: le parole dei testimoni

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia provinciale, polizia locale, protezione civile e vigili del fuoco. Questi ultimi hanno avuto la meglio delle fiamme in prima serata. Come raccontano alcuni testimoni, per lo più dipendenti di altre attività produttive dell’area artigianale ad ovest del paese, l’aria è diventata quasi irrespirabile, fastidiosa in gola per alcuni minuti, tanto da richiedere l’utilizzo di mascherine. Presente sul posto anche la sindaca Loredana Pizzi per accertarsi della situazione.