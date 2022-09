Seregno, intimorisce la compagna e minaccia i carabinieri

Avrebbe preteso di entrare con prepotenza in casa, in piena notte, a Seregno, sotto gli effetti dell’alcol, e per questo la compagna, sentendosi minacciata, ha chiamato il 112 facendo intervenire una gazzella del radiomobile dei carabinieri della compagnia di Seregno.

Dopo la compagna ha minacciato i carabinieri di Seregno

Al loro arrivo i militari, appena scesi dalla vettura, si sono visti affrontare a loro volta dall’uomo, un 35enne già noto per reati contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale. Avrebbe cominciato a inveire verso di loro minacciandoli: “ti vengo a prendere a casa a te e tuo figlio e vi taglio la gola”, avrebbe detto. I carabinieri, con una paziente opera di mediazione, sono riusciti a riportare la situazione alla calma. L’uomo è stato quindi fermato e denunciato per minaccia a pubblico ufficiale.

Anche la compagna a giugno aveva danneggiato una gazzella dell’Arma

Quanto alla compagna, una 35enne, non ha voluto ricorrere a cure mediche. A sua volta lo scorso giugno era stata denunciata, dopo essere stata fermata con l’uomo, al volante di un’auto senza assicurazione, in quanto, dopo aver minacciato i carabinieri, si era scagliata contro la gazzella dei radiomobile prendendola a calci e pugni danneggiando il cofano motore, paraurti e portiera.