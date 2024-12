Villasanta: la Croce rossa lancia il nuovo corso volontari: che cosa fanno

Il comitato di Villasanta della croce Rossa lancia un nuovo corso volontari. L’appuntamento per la serata di presentazione è per martedì 17 dicembre, alle 21, al centro parrocchiale Don Gervasoni di via Monte Grappa, a Villasanta. Qui verranno accolti gli aspiranti volontari e sarà presentato il corso che partirà poi il 7 gennaio 2025.

Villasanta: la Croce rossa lancia il nuovo corso volontari, obiettivo specializzare in assistenza sanitaria e unità di strada

Questo corso in particolare servirà a formare nuovi volontari con una specializzazione in ambito di assistenza sanitaria e per il servizio di unità di strada, che sono i campi nei quali la Cri di Villasanta è maggiormente coinvolta. Ma non solo. La serata di presentazione servirà anche per raccontare tutte le attività svolte dai volontari della Croce Rossa: dai trasporti sociali all’assistenza alla popolazione, dalle attività nelle scuole all’inclusione sociale.

Villasanta: la Croce rossa lancia il nuovo corso volontari, «ma non siamo solo assistenza e trasporto sanitario»

Il comitato della Cri di Villasanta è ad oggi composto da oltre 180 volontari attivi sul territorio locale e operativi in sette comuni di competenze. La sezione locale è attiva da oltre vent’anni.

«A differenza di quanto comunemente si pensa l’operato di Croce Rossa non è solo legata alle attività di assistenza e trasporto sanitario – spiegano i volontari del comitato villasantese – ma offre molto di più: dall’attività di unità di strada, dedicata all’assistenza alle persone senza fissa dimora, al progetto Insieme che è finalizzato all’inclusione dei ragazzi con disabilità, passando per l’aiuto alla popolazione in caso di calamità naturali e disastri, fino alle molteplici attività di educazione e divulgazione nelle scuole, alle raccolte alimentari e ai corsi di soccorso rivolti alla cittadinanza».