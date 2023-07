Parco di Monza, alla Cascina del Sole il bar resta chiuso: «Progetto vicino»

Poco più di un anno fa era stato annunciato dal Consorzio Villa reale e parco di Monza il progetto di recupero e riqualificazione della Cascina del sole, a ridosso di viale Cavriga. Oggi, a distanza di quindici mesi tutto è rimasto come allora: le transenne e le reti protettive a contenere un angolo di parco tra i più frequentati e oggi bersaglio di atti vandalici e degrado.

Parco di Monza, alla Cascina del Sole il bar resta chiuso: dopo 15 mesi qualcosa potrebbe cambiare

Qualcosa (di nuovo) potrebbe però muoversi. «La valorizzazione della Cascina del sole è inserita tra i progetti finanziati dal masterplan che è stata oggetto di uno dei tavoli di coprogettazione che si sono tenuti lo scorso mese di giugno, nell’ambito della fase 2 dell’accordo di programma per la valorizzazione del complesso monumentale – fanno sapere dal Consorzio – Il progetto, rispetto agli altri, è già in fase di elaborazione, appena sarà conclusa la progettazione a livello definitivo sarà sottoposto ad approvazione della Soprintendenza».

Parco di Monza, alla Cascina del Sole il bar resta chiuso: ci sono campo di bocce, tavolini, giochi vicini

Dunque si riaccendono i riflettori su un’area da sempre vocata ad accogliere soprattutto famiglie e anziani. Proprio di fronte a ciò che rimane di quello che un tempo era il bar c’è il campo di bocce coperto, punto di ritrovo quotidiano per i soci e gli appassionati che all’ombra degli alberi passano interi pomeriggi, tra tornei di bocce e partite a carte sui tavolini da pic nic. Gli stessi tavoli che, soprattutto nel fine settimana, vengono sfruttati per scampagnate all’aperto, complice anche la vicinanza dei giochi pubblici di legno, ma anche del gonfiabile e dei tappeti elastici installati proprio dietro il campo di bocce.

Parco di Monza, alla Cascina del Sole il bar resta chiuso: grandi potenzialità

Insomma, un angolo dalle grandi potenzialità, tra l’area attrezzata e i giochi per bambini, circondato dai prati della Valle dei sospiri, che però ha patito pesantemente la chiusura, a settembre 2019, del bar. Una chiusura che allora fece molto scalpore perché arrivò a poca distanza dalla notizia della chiusura anche dei bar della Torretta e quello di Porta Villasanta per volere della società che aveva in gestione le tre aree, e che proprio alla fine dell’estate di quattro anni fa aveva chiesto la recessione del contratto e restituito gli immobili.

Resta il bar Cavriga, a poca distanza dall’area della Cascina del sole, punto di appoggio e postazione di ristoro. «Sarebbe però bello e utile che si riaprisse anche la Cascina del sole – commentano i frequentatori del parco – è un posto bellissimo per passare una giornata al parco, soprattutto per chi ha bambini piccoli, c’è tutto: i tavoli con le panche, l’ombra, i prati per giocare, i giochi per i più piccoli e le bocce per gli anziani. Manca solo il bar».