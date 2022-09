Parco di Monza: il campo di bocce riapre col nuovo tetto, ma alla Cascina del Sole manca sempre il bagno

Una nuova copertura per il tetto del campo di bocce nei pressi della Cascina del Sole, all’interno del parco di Monza. Un riparo che permetterà ai giocatori di ritrovarsi anche quando il tempo non sarà proprio clemente. Nel corso dell’inaugurazione Gianpiero Balzarelli, presidente dell’Associazione culturale ricreativa Cascina del Sole, ha voluto sottolineare ai rappresentanti del Consorzio e del Comune presenti un disagio diventato oramai annoso.

Parco di Monza, Cascina del Sole: “Qui anziani e bambini, mancano i servizi igienici”

“Questo è un luogo frequentato quotidianamente da persone anziane e da disabili che vengono a giocare a bocce alcune mattine la settimana – ha affermato – e nelle vicinanze ci sono i giochi per i bambini che attirano molti piccoli con i loro genitori o i loro nonni. Eppure, qui mancano i servizi igienici. Questo problema lo stiamo subendo da quando sono stati chiusi il bar e il ristorante Cascina del Sole. Inoltre, nel 2020, a causa dell’emergenza pandemica, sono stati rimossi i due servizi igienici chimici che erano stati posizionati per sopperire all’impossibilità di usufruire dei bagni della struttura. La situazione diventa sempre più difficile. Occorre che chi di dovere intervenga al più presto”.

Parco di Monza, Cascina del Sole messa in sicurezza

La Cascina del Sole, meta per tanti anni dei frequentatori del parco, è stata messa in sicurezza in attesa di tempi migliori. Giusto due anni fa la manifestazione di interesse per il recupero e la gestione del bar era andata deserta.

Parco di Monza, premiazione del torneo “San Giovanni Insieme 2022”

L’inaugurazione della copertura è stata l’occasione per premiare i vincitori della tredicesima edizione del torneo di bocce “San Giovanni Insieme 2022”, la cui cerimonia era stata rinviata per permettere lo svolgimento dei lavori. Trentadue i partecipanti abbinati a coppie con sorteggio. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Silvano Guerra e Romualdo Zonca che hanno avuto la meglio su Teresa Bottaro e Vittorio Cervato. Al terzo posto si sono classificati Luigi Corbetta e Gianpiero Balzarelli.