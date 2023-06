Villa Reale e Parco di Monza: il masterplan si presenta, il 21 giugno un giorno per la co-progettazione

Il primo appuntamento pubblico di presentazione del masterplan per la Villa Reale alla città è previsto per le 18 dell’8 giugno nell’aula magna del liceo artistico Nanni valentini in Villa reale.

Interverrà Alessandro Leon il progettista a capo della Rete di imprese che hanno avuto l’incarico da oltre 400 milioni per disegnare il futuro di parco, Villa e Giardini con un orizzonte temporale di 15/20 anni.

Già accessibile a tutti e pubblicato in versione integrale e ridotta sul sito masterplan.reggiadimonza.it il documento sarà presentato nelle prossime settimane anche ai sindaci della Provincia pronta a entrare nel Consorzio di gestione oltre che ad altri stakeholders, i “portatori di interesse”.

Villa Reale e Parco di Monza: il masterplan si presenta, necessaria l’iscrizione

L’altro incontro pubblico di co-progettazione è invece fissato per la giornata del 21 giugno presso Villa reale: un pomeriggio dedicato al coinvolgimento di cittadini e rappresentanti del tessuto associativo, per partecipare allo sviluppo di idee e proposte per identificare le funzioni di alcuni edifici e aree nel perimetro del Parco di Monza.

C’è tempo per iscriversi fino al 14 giugno e si può scegliere tra quattro tavoli di lavoro. Si potranno proporre idee per cascina del Sole (“Come progettare un futuro luminoso?), su Cascina san Fedele e le sue potenzialità inespresse , sulla valorizzazione e animazione della reggia (“come è possibile farlo in rete?”)infine “Nuovi percorsi di fruizione. Quali nuove idee e approcci?”.

Villa Reale e Parco di Monza: il masterplan si presenta, tavola rotonda dopo l’estate

Dopo l’estate è prevista anche una tavola rotonda per la condivisione di buone pratiche a livello nazionale e internazionale: un’occasione di confronto tra i rappresentanti delle più importanti Regge, Ville e Parchi storici di Italia ed Europa, in cui alcuni rappresentanti di complessi sono invitati a dialogare e confrontarsi su casi virtuosi, fornendo preziosi contributi su processi e strumenti innovativi di gestione e valorizzazione.