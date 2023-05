Monza, arriva il masterplan della Reggia: la presentazione in Regione

Con un ritardo consolidato sembra finalmente arrivata l’ora del masterplan della Reggia di Monza: la Regione Lombardia ha annunciato la presentazione del programma di sviluppo della Villa reale e del Parco di Monza per la giornata di mercoledì, 31 maggio, a Milano.

La conferenza stampa sarà figlia dell’ultimo tavolo tecnico per la definizione degli investimenti da 32 milioni di euro, la parte ancora non destinata dei 55 totali che il Pirellone ha messo a disposizione entrando nella proprietà indivisa della Reggia stessa, regolati da un Accordo di programma firmato dal sindaco (e presidente) Roberto Scanagatti, con successive modifiche durante la giunta Allevi.

Masterplan della Villa reale di Monza, tre anni dopo

A presentare il programma saranno l’assessore regionale con delega alla Programmazione negoziata Massimo Sertori, il sindaco di Monza Paolo Pilotto, che in questa veste è anche presidente del Consorzio Villa reale e Parco, l’assessore al bilancio e patrimonio immobiliare del Comune di Milano e il direttore generale del Consorzio. Il masterplan arriva con tre anni di ritardo: la sua conclusione era prevista per febbraio 2020. Stando a quanto annunciato, arriverà poi il confronto con il pubblico e con gli stakeholder (i portatori di interesse, cioè categorie imprenditoriali e sociali), che sarebbe dovuto avvenire in fase di redazione.