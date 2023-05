Design, per la nuova Isia a Monza «non manca nulla, solo gli spazi»

Il sogno della creazione di un polo di formazione artistica al centro del convegno “1923 – 2023. Il futuro del design italiano: gli Isia e l’alta formazione artistica a un secolo dalla prima Biennale”. Per celebrare il secolo della mostra che ha segnato la nascita dall’attuale Triennale e cercare di riportare a Monza una realtà formativa legata al mondo del design.

Design, per la nuova Isia a Monza: il pensiero dell’ex preside del Valentini

«Quello che manca è la stessa cosa che mancava nel 2019 quando abbiamo iniziato a riparlare di Isia a Monza – dice Guido Soroldoni, ex dirigente del liceo artistico Nanni Valentini e tra i primi a farsi della rinascita dell’istituto in città – semplicemente la sede. Tutto il resto c’è già, un rapporto consolidato con l’Isia d Faenza che è disponibile a supportare l’avvio di questo percorso universitario, un progetto legato al settore del design, vista la presenza di grandi aziende nel territorio della Brianza. La sede implica anche dei laboratori adeguati, strutturati perché gli studenti possano davvero fare pratica e non solo teoria».

La specificità del percorso universitario è immaginata in relazione al design, settore che ben si collega con la storicità dell’ex Isia oltre che con i bisogni del territorio. Quest’università, sarebbe la prima e unica statale in Lombardia.

«Gli spazi immaginati all’interno dell’ex Borsa, che deve ancora essere ristrutturata – continua Soroldoni, anche in riferimento alle dichiarazioni del sindaco nonché presidente della Reggia, Paolo Pilotto – non sono sufficienti per aule e laboratori. Un percorso a numero chiuso con un paio di classi che però necessitano di almeno quattro laboratori, all’inizio uno per il legno, uno dedicato alla carta e tessuti, ceramica e visual/art design».

Design, la nuova Isia a Monza: bacino per gli studenti di nove licei artistici del territorio

L’utenza potenziale è ampia, può contare sugli alunni dei nove licei artistici del territorio il Nanni Valentini, Preziosissimo Sangue solo a Monza, Modigliani di Giussano, Ghandi di Besana Brianza, Einstein di Vimercate, Majorana di Cesano Maderno e Meroni di Lissone.