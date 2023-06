Masterplan della Reggia: per Fabrizio Sala apre “una nuova era”, M5S dice no

«Con l’approvazione del masterplan inizia una nuova era per il comparto Parco e Villa reale di Monza» ha detto Fabrizio Sala, deputato di Forza Italia e fino all’elezione in parlamento anche vicepresidente di Regione Lombardia. «In questi anni – ha detto Sala – abbiamo lavorato in sinergia per promuovere questa ricchezza del territorio. Valorizzare beni come la Villa reale di Monza significa creare una leva di crescita economica per tutto il territorio: a livello culturale, turistico, artistico e anche in termini di formazione e istruzione».

Masterplan della Reggia: i 5 Stelle lo bocciano

Di tutt’altro pare il Movimento 5 Stelle: secondo l’ex consigliere regionale Marco Fumagalli «un nulla cosmico». «A parte la doverosa ristrutturazione delle opere architettoniche, nulla che vada a preservare il polmone verde dei monzesi, solo una esasperata sottomissione della natura alle esigenze ludiche dell’uomo. Poco importa se la natura si ribella costantemente attraverso inondazioni e sciagure. Fa riflettere la confermata presenza di concessionari che, per ammissione dello stesso sindaco, hanno un potere contrattuale pari o addirittura maggiore delle istituzioni».