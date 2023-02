Muggiò: nel locale comune del condominio anziano trova due etti e mezzo di droga

Due etti e mezzo di marijuana nascosti in una intercapedine di un locale caldaia di un condominio, a Muggiò. La droga è stata sequestrata domenica 19 febbraio in serata dai carabinieri della locale stazione dell’Arma. A scoprire lo strano pacchetto è stato un 86enne residente nel palazzo il quale ha raggiunto il locale sotterraneo del condominio, da qualche giorno in fase di ristrutturazione, per accertarsi del funzionamento della caldaia.

Muggiò: anziano nel locale condominiale per controllare la caldaia

L’anziano, arrivato nel locale, ha aperto un’intercapedine dove ha trovato la busta in plastica trasparente con all’interno una strana inflorescenza. Ha chiamato il 112 e dalla centrale della Compagnia Carabinieri di Desio è stata inviata una gazzella della Stazione di Muggio. I militari dell’Arma si sono resi subito conto che la busta conteneva sostanza stupefacente, sequestrata. Prima di lasciare il condominio i militari hanno anche riattivato la caldaia facendo rientrare a casa l’86enne tranquillizzandolo e ringraziandolo per averli chiamati. Il locale caldaia della palazzina di quattro piani è accessibile a tutti – dicono dall’Arma – e sprovvisto di porta: sono in corso accertamenti per potere risalire a chi vi abbia nascosto la droga.