Monza, alla vista del cane antidroga Boss cerca di disfarsi della droga: arrestato dalla Polizia locale

Alla vista del cane antidroga Boss della Polizia locale di Monza avrebbe cercato prima di allontanarsi e poi di disfarsi di nove grammi di hashish. Bloccato dagli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza Territoriale (N.O.S.T.) e Nucleo Cinofilo, un 25enne straniero titolare di regolare permesso di soggiorno e residente in città è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti sono accaduti nella mattinata di mercoledì 8 febbraio nei giardini della stazione, durante il quotidiano servizio di presidio e controllo del territorio.

A casa dell’uomo arrestato dalla Polizia locale altri 63 grammi di hashish

Una perquisizione domiciliare nella abitazione dell’uomo ha inoltre consentito agli agenti di rinvenire e sequestrare un ulteriore quantitativo di hashish diviso in 35 dosi, circa 63 grammi. L’arrestato è stato convalidato e il 25enne è stato ristretto ai domiciliari.

Il pezzo di hashish sequestrato in via Solone

Nei giardini di via Solone con un pezzo di hashish con il simbolo Bitcoins

Sempre mercoledì durante un controllo ordinario nei giardini pubblici di via Solone nel quartiere San Rocco gli agenti hanno rintracciato un presunto consumatore di stupefacenti trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish in un unico pezzo contrassegnato con il simbolo dei Bitcoins: il giovane è stato segnalato alla Prefettura mentre la sostanza è stata posta sotto sequestro amministrativo. L’Assessore alla Sicurezza e alla Legalità del Comune, Ambrogio Moccia, ha ringraziato il Comando della Polizia Locale per il lavoro svolto e per l’impegno costante nel contrasto alla microcriminalità e al degrado: presìdi e controlli frequenti saranno confermati anche nelle prossime settimane.