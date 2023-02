Alcol e droga al volante: cinquanta automobilisti controllati a Monza

Una cinquantina gli automobilisti controllati lo scorso fine settimana per accertare che non fossero al volante sotto gli effetti del l’alcol o droghe sulle strade di Monza, nei pressi dei locali della “movida”: soltanto uno, un 25enne, è risultato positivo al pre-test droghe, al Thc, e, pertanto, sottoposto agli ulteriori accertamenti all’ospedale San Gerardo e denunciato ai sensi del Codice della Strada. Ad operare è stata la Polizia di Stato con il personale della Sezione di Polizia Stradale di Monza, Sottosezione di Arcore, insieme alla Polizia Locale di Monza, composta anche da una unità cinofila.

Controlli alcol e droga a Monza per il progetto #responsabilmentegiovani

Si tratta di una iniziativa, spiegano dalla Questura brianzola, “all’interno del progetto #responsabilmentegiovani, che da qualche mese unisce, in una stretta partnership, le due forze dell’Ordine nell’obiettivo di ridurre gli incidenti stradali, in particolare nei weekend“. Gli operatori hanno controllato appunto oltre una cinquantina di conducenti, con il precursore etilometrico ed effettuato 4 prove con il precursore per l’accertamento della presenza di tracce di sostanza psicoattiva sulla saliva che consente di verificare, su matrice salivare, la presenza di tracce relative alle più comuni sostanze stupefacenti.

Controlli alcol e droga a Monza: se positivi ritiro della patente, denuncia e via l’auto

Si tratta di un tampone che viene fatto inumidire dal soggetto controllato e, nel giro di qualche minuto, visivamente indica la presenza o non della sostanza stupefacente, nonché di che tipo. Trattandosi di un precursore, se positivo, è poi necessario procedere ad un ulteriore accertamento presso una struttura ospedaliera. Accertata la positività scattano l’immediato ritiro della patente ai fini della sospensione con provvedimento del Prefetto, una denuncia penale e il sequestro del veicolo, se condotto dal proprietario, ai fini della successiva confisca.