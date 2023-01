La questura dispone controlli a contrasto della guida in stato ebbrezza: i primi risultati

Nell’ambito delle attività di prevenzione generale, vigilanza e controllo del territorio, svolte dalla questura di Monza e della Brianza, finalizzate in mondo particolare al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza, su disposizione del questore Marco Odorisio, il personale della questura, unitamente ad un equipaggio della sezione di polizia stradale di Monza, nella serata di venerdì 27 gennaio ha effettuato servizi mirati nelle vie cittadine monzesi, con specifici posti di controllo, tra i quali quelli in largo Mazzini ed in piazzale Virgilio. Gli automobilisti sono stati sottoposti anche a controlli alcoltest sulle direttrici prossime ai locali frequentati nei fine settimana. Tutti gli accertamenti hanno prodotto risultati nei parametri previsti dalla norma.

Questura di Monza: sanzioni amministrative per due veicoli

Il personale al lavoro

Nello specifico, sono state controllare diciassette autovetture e sono state identificate in tutto venticinque persone, la maggior parte delle quali rientrati in una fascia di età tra i 20 ed i 30 anni. Sono state così elevate due sanzioni amministrative, una ai sensi dell’articolo 193 del codice della strada, che prevede l’obbligo di assicurazione di responsabilità civile, con relativo sequestro amministrativo della vettura interessata, ed una ai sensi dell’articolo 80, comma 14, del codice della strada, per la mancata revisione del veicolo.

Questura di Monza: controlli anche a Lissone

L’impegno del personale della questura negli ultimi giorni è stato notevole

In precedenza, mercoledì 25 gennaio l’attività di polizia si era concentrata sui Boschetti reali a Monza. In questa circostanza, sono state controllate settanta persone, di cui dodici con precedenti di polizia, ventisette vetture ed un esercizio commerciale. In corso Milano, un conducente è stato sanzionato, in quanto sprovvisto della revisione del veicolo in corso di validità. Il giorno dopo, giovedì 26 gennaio, controlli sono stati effettuati a Lissone, con l’apporto del reparto di prevenzione del crimine e della polizia locale di Lissone. Le sedi sono state via martiri della libertà, via Panzini, via Catalani, viale della Repubblica e via Monza: sono state identificate settantasei persone, di cui nove con precedenti di polizia, e settantuno vetture, due delle quali sanzionate per la revisione scaduta ed una terza in quanto aveva la targa sollevata e, pertanto, illeggibile. Analoghi servizi continueranno nelle prossime settimane.