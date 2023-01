Ubriaco, sbatte con l’auto e poi si dilegua: denunciato

Poco dopo le 2.30 la chiamata al 112 per un violento incidente in via Del Dosso, a Carate Brianza. All’arrivo dei carabineri però nessuna auto o feriti e solo i danni nel muro di cinta di un’azienda.

Sbatte con l’auto e poi si dilegua: è successo a Carate Brianza

Incidente Carate Brianza

A quel punto, ai militari di Verano Brianza intervenuti è bastato un sopralluogo nella zona. Poco lontano, in via Montessori, hanno trovato un suv con danni nella parte anteriore e air bag esplosi mentre in via Lotto si sono imbattuti in un uomo in stato di ebbrezza che in breve ha ammesso di essere l’automobilista al volante dell’auto: giardiniere di 33 anni, brianzolo, ha raccontato di essere uscito di strada per un colpo di sonno.

Sbatte con l’auto e poi si dilegua: alcoltest positivo

L’alcoltest è risultato positivo con oltre 1,6 g/l di alcol nel sangue. I carabinieri gli hanno ritirato la patente di guida e lo hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza con contestuale sequestro del mezzo ai fini della confisca.