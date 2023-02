Seregno: guida ubriaco a luci spente zigzagando, denuncia e la sua auto sotto sequestro

Un’auto che procede a luci spente e zigzagando. Non solo, il conducente effettua un sorpasso e taglia la strada al veicolo appena superato per poi svoltare improvvisamente. Ad attenderlo, lunedì 6 gennaio in serata, a Seregno, in zona via allo Stadio, una pattuglia della Sezione Radiomobile dell’Arma di Seregno, che aveva notato il suo strano comportamento al volante.

Seregno: al volante con un tasso alcolemico tre volte oltre i limiti

Sospettando uno stato di alterazione alcolica, i carabinieri hanno deciso di sottoporre l’automobilista al test etilometrico e l’uomo, un operaio 47enne residente nel comasco, “risultato positivo in entrambe le prove con un tasso alcolemico superiore a 1,7 grammi per litro” dicono dall’Arma, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida e sequestro dell’auto ai fini della successiva confisca dello Stato “che ne incasserà i soldi della vendita” dicono i carabinieri.