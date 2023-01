Seregno, la polizia locale sanziona un giovane al volante senza la patente di guida

Tre mesi di fermo del veicolo, con il corollario di una sanzione di 2mila euro. È l’esito dell’intervento che sabato 21 gennaio ha visto protagonista la polizia locale di Seregno. Nel pomeriggio, durante un servizio di perlustrazione del territorio, una pattuglia si è imbattuta in via Verdi in una Fiat Croma in fermata. Ad attirare l’attenzione degli operatori è stata in particolare la giovanissima età del conducente, che ha spinto il personale ad una verifica, con l’intimazione dell’alt nel momento in cui lo stesso ha accennato una ripartenza. Messo alle strette, l’automobilista ha subito ammesso di non avere la patente di guida, perché appena diciasettenne, spiegando inoltre che la vettura appartiene al padre e che lui ne aveva preso le chiavi soltanto per recuperare alcuni effetti personali all’interno. In realtà, è stato poi appurato che il minorenne, residente a Cinisello Balsamo ma domiciliato con la famiglia in città, aveva sottratto il mezzo al genitore. La bravata, come detto, ha avuto conseguenze importanti.

Polizia locale: denunciato un uomo, fuggito dopo un sinistro

Nella serata di venerdì 20 gennaio, invece, le autoradio del servizio di pronto intervento sono state allertate per un sinistro stradale, all’angolo tra le vie Circonvallazione e Bertacchi, che ha coinvolto una Fiat Panda ed una Lancia Y, dileguatasi dopo il crash. Nel giro di pochi minuti, gli agenti sono risaliti al fuggitivo, che aveva parcheggiato la vettura danneggiata nei pressi della sua abitazione. Nel momento in cui ha sentito il campanello di casa suonare, l’uomo, un seregnese, è uscito completamente ubriaco e con un coltello in mano. Il personale ha quindi fatto ricorso alla propria professionalità, per convincerlo a deporre l’arma da taglio. L’interessato è stato infine denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per i reati commessi e si è visto ritirare la patente di guida, mentre l’altro automobilista ha riportato ferite guaribili in una quindicina di giorni.