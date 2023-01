La polizia di Stato arresta per resistenza il responsabile di un incidente stradale

La polizia di Stato ha bloccato nel pomeriggio di venerdì 27 gennaio un uomo, italiano, ubriaco e senza la patente di guida, protagonista di una folle corsa nel centro storico di Monza, terminata con un incidente stradale ed il danneggiamento della vetrina di un negozio. Alle 13.45 circa, nell’ambito delle attività di istituto, un equipaggio della squadra volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, transitando in via Aliprandi, ha notato una vettura che procedeva a zigzag, cercando di sorpassare i veicoli in prossimità di intersezioni nel centro storico. Immediatamente, il personale intimava l’alt al conducente, che per tutta risposta accelerava bruscamente, mettendo così a repentaglio l’incolumità della popolazione e degli operatori di polizia.

Polizia di Stato: un incidente in via Aliprandi durante la fuga

Giunto all’altezza dell’incrocio tra la via Aliprandi, il corso Vittorio Emanuele e la via Lecco, il mezzo fuggitivo colpiva dapprima un veicolo in transito in direzione opposta e poi la saracinesca e la vetrina di un esercizio commerciale, una boutique di abiti da sposa, danneggiandola ed infrangendola completamente. L’uomo al volante della vettura impattata era in seguito soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Dimesso, la prognosi per lui è stata di sette giorni.

Polizia di Stato: il fuggitivo ha rifiutato l’alcoltest

Il conducente in fuga, un italiano di 35 anni, a questo punto ha proseguito la sua marcia in direzione di largo Esterle, dove la macchina si bloccava e gli agenti di polizia potevano quindi finalmente intervenire. Alla vista degli operatori, l’automobilista, fuori controllo, ha cercato di fuggire, dimenandosi con calci e pugni e minacciando gli agenti. Sprovvisto di documenti, il soggetto è stato infine accompagnato alla questura di Monza e della Brianza, per essere identificato. Qui ha rifiutato l’alcoltest, ritenuto necessario per il suo evidente stato di ebbrezza. Nei suoi confronti, sono state elevate le contestazioni amministrative per guida senza patente, per non essersi fermato all’alt della polizia, per aver proceduto con una velocità non commisurata nelle vie urbane ed in prossimità delle intersezioni, per non aver arrestato la marcia dinanzi ad un ostacolo prevedibile, per aver provocato l’incidente stradale con feriti e per non aver prestato soccorso. Il trentacinquenne è stato infine arrestato per resistenza.