Sequestro di droga e farmaci dopanti: Mdma, ketamina e la “coca rosa” degli anni ’80

C’è anche la “cocaina rosa”, stupefacente degli anni ’80, tra la droga sequestrata nel fine settimana alle porte della provincia dalla Compagnia Carabinieri di Cantù, attraverso le nove stazioni carabinieri e la tenenza di Mariano Comense. Cento i militari impiegati con 40 pattuglie. Arrestato un uomo di 32 anni, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per utilizzo o somministrazione di farmaci dopanti.

Sequestro di droga e farmaci dopanti: cosa hanno trovato i carabinieri

Sequestrati circa 100 grammi di marijuana, 120 grammi di hashish suddivisi in due panetti, 4 grammi di cocaina 1,36 grammi di Mdma, 4,74 grammi di ketamina; 0,86 grammi di “tussi”; materiale da confezionamento, della mannite utilizzata per il taglio degli stupefacenti e circa 800 euro in contanti.

Sequestrati inoltre farmaci anabolizzanti e dopanti (numerose pastiglie di strombafort, exemestane, viagra, oxythol e dianabol), fiale di testosterone, nandrolone e altri farmaci analoghi.

Sequestro e farmaci dopanti: Mdma e Tussi o “Cocaina rosa”, droga sintetica anni ’80

Particolare attenzione per la presenza di droghe psichedeliche: Mdma (Extacsy) e Tussi o “Cocaina Rosa” o “Polvere Rosa”, una droga sintetica con effetti psichedelici che altera tutti i sensi e modifica la percezione del mondo con allucinazioni visive e mentali. Classificata come “2C-B”, era diventata popolare negli anni ’80 quando iniziava la moda delle droghe sintetiche. Considerata pericolosissima perché, in alcuni casi, la mancanza di controllo che causa provoca attacchi di paura o panico, proprio come Lsd, e combina gli effetti allucinogeni con gli effetti euforici dell’Mdma.

Preoccupazione anche per il sequestro ketamina, utilizzata per l’induzione e il mantenimento dell’anestesia in ambito veterinario e impropriamente utilizzata come stupefacente per via dei suoi effetti allucinogeni.