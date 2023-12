Prenderà il via a settembre 2024 il nuovo Liceo Steam International. Un percorso di studi quadriennale, fortemente voluto da Assolombarda, che ne ha curato la progettazione e l’implementazione in collaborazione con il collegio Villoresi di Monza. Un percorso di studi innovativo, focalizzato su materie scientifiche e innovazione tecnologica, in cui la teoria si alterna alla pratica per un’immersione nella realtà.

Monza: quattro borse di studio per il nuovo liceo Steam, chi può candidarsi

Un percorso di studi per tutti e, per renderlo accessibile anche a chi si frena pensando alla scuola paritaria, Assolombarda, in collaborazione con Fondazione Massimo Brigatti e Fondazione Comunità di Monza e Brianza, mette a disposizione quattro borse di studio per studenti meritevoli e motivati: una del valore di 9mila euro e tre di 4.500 euro (entrambe valide per le quattro annualità del corso liceale).

La copertura delle borse sarà garantita dalla partecipazione di 12 aziende associate a Assolombarda, che avranno anche la possibilità di collaborare direttamente con studenti e docenti. Sono destinatari della borsa di studio gli studenti che nell’anno scolastico 2023-24 hanno frequentato la terza media, già preiscritti al liceo Steam International Monza del Collegio Villoresi per il prossimo anno e che hanno superato il biennio della media con una valutazione media di almeno 8/10, già sostenuto e superato il test di selezione al liceo Steam con un punteggio minimo di 60/100, avere un Isee 2023 non superiore a 30mila euro (per la borsa da 9mila euro) o 40 mila euro (per le borse da 4.500 euro).

Monza: quattro borse di studio per il nuovo liceo Steam, domande entro il 17 gennaio

La domanda per la borsa di studio, in carta libera dovrà essere presentata entro e non oltre il 17 gennaio 2024 e indirizzata al presidente di Fondazione Massimo Brigatti (clicca qui). Sarà poi stilata una graduatoria entra venerdì 19 gennaio. Per informazioni più approfondite sul percorso liceo Steam e sulle borse di studio visitare.