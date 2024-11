Luca Burato è un runner che vive a New York. Michele Genghini è il papà di una bambina guarita dalla leucemia a Monza, e fa parte del Marathon Team. Insieme hanno ideato una raccolta fondi in occasione della maratona di New York a favore del Comitato Maria Letizia Verga e del suo progetto Sport Therapy. A sostenere l’idea proprio il Monza Marathon Team, guidato dal presidente Andrea Galbiati, insieme agli amici e sostenitori del Comitato Verga.

Monza Marathon Team e Comitato Verga alla maratona di New York per Sport therapy: raccolti 8mila euro

«La sfida degli atleti che aderiscono al gruppo non è solo correre le maratone autunnali – New York, Valencia e Firenze – ma farlo con un obiettivo solidale: la loro raccolta fondi a sostegno del progetto sport therapy del Comitato Maria Letizia Verga ha raccolto circa 8.000 euro», ha scritto il Comitato stesso.

Monza Marathon Team e Comitato Verga alla maratona di New York per Sport therapy: la maglietta speciale

Segni particolari: una maglietta speciale. Nella maratona di New York e nelle prossime, per gli atleti del Monza Marathon Team c’è una maglietta su cui sono stampati i nomi di tutti i donatori.

Monza Marathon Team e Comitato Verga alla maratona di New York per Sport therapy: il progetto

Il progetto Sport Therapy al Centro Maria Letizia Verga prevede allenamenti in palestra, all’aperto, nelle camere di degenza e nei reparti di ematologia per pazienti dagli 8 mesi ai 21 anni. Ogni ciclo di allenamento dura 11 settimane e può iniziare sin dalla diagnosi di tumore, proseguendo anche oltre la fine delle terapie per trattare eventuali esiti funzionali. L’impatto dell’allenamento viene monitorato scientificamente.