La vittoria di Giacomo e Monica per il Comitato Maria Letizia Verga: al traguardo della Milano Marathon

Giacomo ha corso la Milano Marathon, accompagnato nell’ultimo chilometro da tre staffettisti che hanno impugnato la carrozzina da gara Joelette.

Una vittoria per questo ragazzo di 18 anni che ha vinto la sua battaglia contro la leucemia, dopo un trapianto di midollo e mesi di fisioterapia. Insieme a Monica è stato tra i 441 runner che hanno corso la maratona in favore del Comitato Maria Letizia Verga.

La vittoria di Giacomo e Monica per il Comitato Maria Letizia Verga: la storia del diciottenne, guarito dopo un lungo percorso

Giacomo e Monica sono due degli oltre 2 mila bambini e ragazzi guariti dall’associazione che, da 45 anni, si impegna nella lotta ai linfomi e alle leucemie infantili.

Diciotto anni appena compiuti, Giacomo è stato in cura al Centro Maria Letizia Verga-Fondazione IRCCS San Gerardo di Monza dove – dopo un lungo percorso e il trapianto di midollo – è riuscito finalmente a sconfiggere la malattia. Complicazioni durante il trapianto, però, lo hanno lasciato con una difficoltà motoria che non gli permette di camminare per lunghi tratti.

Niente di insuperabile per lui che, da quel momento, torna a mordere la vita dopo un lungo periodo di difficoltà, paura e insicurezza. L’energia inesauribile che lo contraddistingue, come tutti gli adolescenti, la sfoga nella musica e nello sport, che lo ha accompagnato per tutta la sua vita e che è stato fondamentale durante il percorso di guarigione, rendendolo non solo più forte fisicamente, ma soprattutto psicologicamente.

La vittoria di Giacomo e Monica per il Comitato Maria Letizia Verga: «Dopo tre anni di fisioterapia, sforzi e sacrifici»

«È stato fantastico partecipare alla Milano Marathon accanto alla mia seconda famiglia, quella del Comitato – dice Giacomo – anche se ho corso solo l’ultimo chilometro, che può sembrare poco, per me vale tantissimo. Questo traguardo, infatti, arriva dopo tre anni di fisioterapia, sforzi e sacrifici. Mi sono impegnato al massimo e sono davvero molto felice e orgoglioso di me stesso. Ora il mio prossimo obiettivo è correre tutta la Milano Marathon».

La vittoria di Giacomo e Monica per il Comitato Maria Letizia Verga: Monica staffettista dell’Unicredit Relay Marathon

La storia di Giacomo si aggiunge a quella di Monica, 21 anni, ragazza trapiantata e guarita al Centro Maria Letizia Verga-Fondazione IRCCS San Gerardo di Monza, che ha corso una delle frazioni dell’Unicredit Relay Marathon, dove chiunque può gareggiare in favore di una delle associazioni non profit aderenti al Milano Marathon Charity Program.

La vittoria di Giacomo e Monica per il Comitato Maria Letizia Verga: il progetto Sport Therapy

Monica, insieme a Giacomo, con i 436 staffettisti e 5 maratoneti, hanno scelto di far parte della grande rete del Comitato Maria Letizia Verga per contribuire alla raccolta fondi destinata a “Sport Therapy”, il progetto voluto e sostenuto interamente dall’Associazione nato nel 2017 con lo scopo di dimostrare che l’allenamento di precisione costante e personalizzato, svolto sin dall’inizio del trattamento antitumorale, è in grado di migliorare l’efficienza di cuore, polmoni e muscoli, oltre che la resilienza nei bambini e nei ragazzi affetti da malattie onco-ematologiche.

Attraverso un esercizio adattato, infatti, è possibile favorire il pieno recupero di questi giovani pazienti, riducendo il rischio di patologie croniche legate alla sedentarietà e permettendo loro di reinserirsi al meglio, una volta guariti, nella propria comunità di appartenenza.