Sabato 25 novembre, tarda mattinata. Un messaggio: poche parole e una fotografia. “La Foa Boccaccio ha una nuova casa” a San Biagio: lo annunciano gli antagonisti di Monza, a due mesi esatti dallo sgombero di via Val d’Ossola 4, San Rocco, sede dell’ultima occupazione flash, forse la più breve della storia ormai ventennale del centro sociale monzese.

Monza: la Foa Boccaccio occupa a San Biagio, stabile abbandonato nei pressi di via Manara

«Alla faccia di chi ci vuole male ci risiamo – fanno sapere in una nota stampa – Come tutti noi, deve anche la nuova casa deve accettare di avere una vita precaria, fatta di sgomberi e denunce perché, per un motivo o per l’altro, siamo tutti “delinquenti” e “terroristi”»: al momento, però, il suo indirizzo è il civico 3 di via Don Giovanni Verità, che individua uno stabile abbandonato nei pressi dell’incrocio con via Manara.

«Che gli spazi in città ci siano lo abbiamo sempre saputo: Monza è piena di capannoni vuoti e di aree dismesse. Eppure, quotidianamente vengono avviati progetti per la costruzione di nuovi ecomostri. Contro la prepotenza di palazzinari e istituzioni opponiamo la potenza dei nostri corpi, delle nostre relazioni, dei nostri desideri. Sono tempi duri e non vogliamo far finta di niente come invincibili eroi romantici: governo, giunte, questure continuano a fare il loro lavoro e quello che hanno sempre fatto: soffocarci. E ogni giorno sempre di più. Siamo però affamati di relazioni nuove, e ora andiamo a cercarle. Ripartiamo da Via Don Giovanni Verità 3 con l’obiettivo primario di rendere questo spazio il laboratorio politico per la costruzione del corteo del 9 dicembre» quando, per il ventesimo compleanno della Foa Boccaccio, gli antagonisti chiameranno a raccolta «amici e compagni di ieri, oggi e domani» per continuare «a scrivere insieme un pezzo di storia di questa città».

Monza: la Foa Boccaccio occupa a San Biagio, iniziative contro la violenza di genere e un’assemblea pubblica

E allora i prossimi appuntamenti: “lavori e chiacchiere” per l’intera giornata del 25 novembre, assemblea e passeggiata notturna per le strade di Monza contro la violenza di genere, in memoria delle vittime di femminicidio e per promuovere un cambiamento sociale e culturale nella serata di domenica 26 novembre. Sono previste “colazioni antisfratto” in via Don Giovanni Verità tutte le mattine della prossima settimana, dalle 6 alle 8, e un’assemblea pubblica giovedì 30 novembre.