Monza, in 300 al corteo del Foa Boccaccio dopo lo sgombero di via Timavo

Sono state circa 300 secondo fonti della Questura di Monza le persone che si sono date appuntamento in piazza Castello, attorno alle 20.30 di martedì 1 agosto, per partecipare al corteo organizzato dagli antagonisti del centro sociale Foa Boccaccio dopo lo sgombero all’alba dell’area occupata da due anni in via Timavo.

Monza, il corteo del Foa Boccaccio: “Situazione regolare” dice la Questura

La Polizia di Stato, che sta seguendo la manifestazione che si sta snodando per le vie della città, parla di “situazione regolare“, senza particolari problematiche. “Nessuno sgombero senza risposta, non abbiamo più spazio da perdere” lo slogan degli organizzatori del corteo che hanno definito “pretestuosi motivi di sicurezza” le ragioni che hanno determinano lo sgombero dello stabile, liberato dopo una ricognizione di forze dell’ordine e vigili del fuoco per rischi di crolli dopo i recenti nubifragi.