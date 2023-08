Monza: Foa Boccaccio annuncia un corteo dopo lo sgombero all’alba

Foa Boccaccio in corteo per le strade di Monza nella serata dell’1 agosto dopo lo sgombero all’alba dell’area occupata da due anni in via Timavo. Lo annunciano gli antagonisti via social lanciando l’appuntamento alle 19.30 in piazza Castello, alle spalle della stazione, perché – dicono – “nessuno sgombero senza risposta, non abbiamo più spazio da perdere”

Monza: Foa Boccaccio annuncia un corteo, lo sgombero in via Timavo

Lo stabile è stato liberato dopo una ricognizione di forze dell’ordine e vigili del fuoco per rischi legati alla sicurezza dopo i recenti nubifragi: “Pretestuosi motivi di sicurezza“, li hanno definiti gli occupanti.

Monza: Foa Boccaccio annuncia un corteo, il precedente nel 2021

Il precedente sgombero dall’ex Verga – diventato nel frattempo Quota 162, la nuova sede del Cai di Monza – risale al luglio 2021 e allora era stato “il decimo – dalla conta del Boccaccio – seguito da altrettante rioccupazioni“.