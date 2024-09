Monza: il primo liceo Steam in Lombardia, ecco i pionieri del “Leonardo”

La prima campanella è suonata nella mattina di martedì 3 settembre a Monza per i “pionieri” del liceo di Leonardo, il primo liceo Steam in Lombardia. Le porte del collegio Villoresi San Giuseppe si sono aperte per accogliere gli undici alunni, tra loro ben tre ragazze, che formano la prima sezione dell’innovativo liceo nato dalla collaborazione tra il collegio e Assolombarda.

Monza: il primo liceo Steam in Lombardia, undici alunni in classe

Tanto entusiasmo nei corridoi della scuola animati da alunni, famiglie e docenti per questa prima campanella. «Tanto interesse per le materie scientifiche, l’inglese – dicono Cloe, Federico, Alessandra, alcuni degli alunni- e la voglia di buttarci in una scuola diversa sono i motivi che ci hanno spinto ad iscriverci. Abbiamo visto in questo percorso di studi modalità didattiche differenti, a stretto contatto con il mondo delle aziende, che ci porteranno a raggiungere i nostri obiettivi in modo costruttivo».

Monza: il primo liceo Steam in Lombardia, «studi e esperienza concreta nel mondo del lavoro»

Si aspettano molto da questo percorso così come i docenti che, per primi, si sono spesi per questa nuova avventura.

«Ai test iniziali si sono iscritti poco meno di una trentina di studenti e, più di una ventina li aveva anche superati – spiega Laura Andreoni, coordinatrice del percorso superiore del collegio Villoresi – alcuni poi non si sono iscritti per diversi motivi. Posso capire che si tratta di una nuova avventura per tutti, anche per noi “pionieri”. Con grande orgoglio possiamo dire di essere i primi in tutta la Lombardia ad aver aperto la scuola a un progetto che si pone l’obiettivo di coniugare lo studio liceale con l’esperienza concreta nel mondo del lavoro, possibile grazie al sostegno di Assolombarda».

Monza Assolombarda Collegio Villoresi liceo di Leonardo, il primo liceo Steam in Lombardia

In concreto, quindi, i ragazzi dovranno affrontare delle sfide proposte loro proprio dal mondo imprenditoriale, oltre alle lezioni a scuola. «Le imprese rappresentano una risorsa per la scuola – continua Andreoni – e una forte motivazione per i ragazzi nell’applicarsi e impegnarsi a superare ogni “challenge” che verrà loro proposta. Non ho dubbi che abbiamo con noi ragazzi molto motivati, curiosi che hanno voglia di sperimentare».

Monza: il primo liceo Steam in Lombardia, borse di studio per una scuola “per tutti”

Un liceo per tutti, anche se in una scuola paritaria, grazie anche alle borse di studio messe a disposizione da Assolombarda (con 12 sue associate) in collaborazione con Fondazione Massimo Brigatti e Fondazione Comunità di Monza e Brianza. «Le professioni del futuro richiedono competenze che sappiano combinare abilità e flessibilità – spiega Giovanni Caimi, presidente della sede di Monza e Brianza di Assolombarda – capacità tecniche trasversali, incluse le abilità sociali, cognitive e creative. In quest’ottica come Assolombarda abbiamo voluto progettare e realizzare il primo liceo Steam, i giovani che hanno iniziato questo percorso sono i primi ad affrontare una strada all’avanguardia, sono convinto che scuola e impresa devono essere correlati e complementari. Il liceo Steam è un passo importante e strategico in questa direzione».