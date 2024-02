Monza, prove generali del liceo Steam: borse di studio con Assolombarda, giornata con gli altri studenti d’Italia

Il liceo Steam di Monza alle prove generali. L’indirizzo ce s’inaugura a settembre al Collegio Villoresi San Giuseppe, il 27 maggio è chiamato al debutto con gli altri Steam d’Italia di Rovereto, Bologna e Parma: gli studenti delle classi prime si riuniscono per conoscersi e per sfidarsi in diversi contest sia sportivi sia nelle discipline Steam.

C’è tempo invece fino al 10 febbraio per presentare domanda per una delle borse di studio previste da Assolombarda, in collaborazione con Fondazione Massimo Brigatti e con il supporto di Fondazione Comunità di Monza e Brianza.

Tutte prime volte per il Liceo Steam International sostenuto dall’associazione delle imprese, che ne ha curato la progettazione e l’implementazione in collaborazione con il collegio Villoresi.

Monza, prove generali del liceo Steam: formazione “learning by doing”

È una scuola che punta sulla formazione basata sul metodo del “learning by doing”. Un percorso di studi quadriennale che vuole rispondere alle necessità delle imprese e alla ricerca di giovani formati al “saper fare”. Una scuola incentrata sulle materie scientifiche e le innovazioni tecnologiche, dove si alternano studio e attività pratiche e si favorisce uno stretto confronto con aziende e mondo produttivo, sfidando costantemente gli studenti ad un approccio problem-solving. Il percorso prevede insegnamenti in lingua inglese fino al 50%.

Monza, prove generali del liceo Steam: borse di studio con 12 aziende di Assolombarda

La campagna di raccolta di borse di studio conta su due bandi che prevedono l’erogazione di quattro borse, garantite dalla partecipazione di 12 aziende associate a Assolombarda, che avranno anche la possibilità di collaborare direttamente con studenti e docenti all’interno degli Action Learning Labs, laboratori immersivi di due settimane.

Monza, prove generali del liceo Steam: come richiedere le borse di studio

La domanda per la concessione della borsa di studio, in carta libera dovrà essere presentata entro e non oltre il 10 febbraio 2024 e indirizzata via mail al presidente di Fondazione Massimo Brigatti.

La concessione della borsa di studio avverrà sulla base di una graduatoria delle domande pervenute, predisposta secondo il punteggio conseguito in base al merito e al reddito. Informazioni su liceo e borse di studio sul sito del Collegio Villoresi e della Fondazione Brigatti.