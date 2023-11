Monza: ecco il Natale di luci (a led) solidale, sostenibile e inclusivo

Monza si immerge nell’atmosfera delle feste: sabato 25 novembre, alle 17, in piazza Carducci saranno accese le 490 ghirlande luminose che rischiareranno 36 strade per un totale di circa cinque chilometri.

Monza: Insieme a Natale si inaugura il 25 novembre

Contemporaneamente sarà inaugurato il Villagio di Natale con il mercatino, la giostra e la pista di pattinaggio che si snoderanno anche in largo IV Novembre e in piazza San Paolo. L’edizione 2023 di “Insieme a Natale” promossa dal Comune in collaborazione con negozianti, imprese e associazioni, proporrà alcune novità tra cui il Carlo Alberto District.

Monza: Insieme a Natale, dall’1 al 23 dicembre i concerti con l’augurio di “un anno di pace”

Piazza Roma e l’arengario ospiteranno dall’1 al 23 dicembre i concerti in cui alle 17 si esibiranno musicisti di diverse nazioni con l’auspicio, ha precisato l’assessora alla Cultura Arianna Bettin presentando il cartellone, che il 2024 sia un anno di pace.

Il ciclo sarà chiuso il 23 dicembre dal Sherrita Duran Gospel Choir: ogni spettacolo sarà preceduto alle 16 da un intrattenimento per i bambini. La sera in diverse chiese, tra cui il Duomo, canteranno alcuni cori mentre il 20 dicembre, alle 17 e alle 21, gli Equivoci Musicali proporranno in Villa reale un concerto ispirato alla Natività. I più piccoli potranno divertirsi con gli appuntamenti promossi in vari quartieri mentre è rivolta a tutti “L’isola che non c’è” che dal 26 dicembre al 7 gennaio trasformerà la Reggia nel regno di Peter Pan e dei suoi compagni di avventura.

Monza: Insieme a Natale, solidarietà e inclusione

Quello monzese sarà, come sempre, un Natale all’insegna della solidarietà e dell’inclusione con i banchetti delle associazioni allestiti da largo Mazzini a piazza Carrobiolo, la distribuzione di doni ai bambini in difficoltà il 6 dicembre, la seconda edizione dell’Autpop Festival il 16 dicembre in piazza Roma con i dj di Radio M20 e Radio Deejay che saranno affiancati dai ragazzi di Facciavista, del Veliero e del Brugo e la Christmas Carol il 17 dicembre con il Veliero.

«Saranno l’espressione più bella del welfare di comunità – ha annunciato l’assessore Egidio Riva – in cui i giovani saranno protagonisti». Alle iniziative, che consentiranno di raccogliere fondi per i progetti della rete TikiTaka, hanno collaborato svariati partner e benefattori che vogliono rimanere anonimi tra cui il donatore dell’albero collocato in piazza San Pietro Martire.

«Sarà un Natale caratterizzato dalla vivacità – ha promesso l’assessore al commercio Carlo Abbà – in cui conviveranno eventi locali con altri dal respiro internazionale. Puntiamo a raggiungere target di pubblico differenti con l’obiettivo che le tante sfaccettature di Monza formino un diamante».

Monza: per Natale c’è “Trame di Luce” in Villa reale

Tra le manifestazioni dalla portata sovralocale spicca Trame di luce che, da sabato 18 novembre fino al 7 gennaio, con le sue installazioni trasformerà in una esperienza emozionale la passeggiata ai giardini reali.

«Insieme a Natale – ha commentato il sindaco Paolo Pilotto – è l’espressione di una intera città che cerca di trovare più equilibrio grazie a incontri, momenti di svago, intrattenimenti e cerca di sorridere anche in un momento di grande fatica».

Monza: il programma di Insieme a Natale 2023