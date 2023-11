Vimercate vuole pattinare sul ghiaccio a Natale e apre il bando

Il Comune di Vimercate punta a pattinare sul ghiaccio a Natale in piazza Marconi. Oltre alle luminarie per le strade della città e a una serie di eventi, la giunta Cereda vuole proporre anche una pista nello spiazzo vicino alla stazione dei pullman. Per questo è stato avviato il bando “Feste insieme” per l’individuazione di un soggetto a cui concedere l’utilizzo dell’area interna di piazza Marconi per il periodo delle festività dove realizzare la pista per pattinare sul ghiaccio per gli anni 2023, 2024 e 2025. Il periodo individuato è quello che va dall’8 dicembre al 7 gennaio anni 2023,2024 e 2025 e la pista dovrà avere dimensioni massime di 10X20 metri.

Vimercate vuole pattinare sul ghiaccio in piazza Marconi

Gli orari di apertura previsti nei giorni feriali (dal lunedì a venerdì) dalle 14.30 alle 23.00; il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 24.00. Il giorno di Natale e Capodanno sarà aperta dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 23.00. Gli interessati potranno scaricare il bando e la domanda (allegato A) sul sito comunale. La scadenza per la richiesta di partecipazione alla selezione è prevista per mercoledì 15 novembre. È previsto l’invio della domanda tramite PEC all’indirizzo: vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it o in plico cartaceo da consegnare a Spazio Città in via Papa Giovanni XXIII, 11 a Vimercate.

Vimercate vuole pattinare sul ghiaccio “Un’opportunità per tutti”

“Per le festività natalizie, piazzale Marconi si prepara ad accogliere un allestimento adatto sia ai bambini sia agli adulti che vorranno trascorrere una giornata piacevole, di socialità, all’aria aperta. Nell’ambito del calendario delle iniziative legate alle festività natalizie – commenta l’Assessore alle Vimercate delle Opportunità Riccardo Corti – abbiamo pubblicato questo avviso pubblico con lo scopo di offrire un’opportunità ai vimercatesi che va ad unirsi alle altre iniziative in programma di animazione, spettacolo e intrattenimento, anche con l’obiettivo di promuovere le attività economiche dell’area e del centro cittadino”.