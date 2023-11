Natale a Monza: addio ruota panoramica, si accendono i Giardini reali

A Natale Monza non brillerà solo per le luminarie (che, oltretutto, in alcuni punti della città hanno già fatto la loro apparizione): è in arrivo un’esperienza che si presenta “splendida e splendente”. E non farà rimpiangere la ruota panoramica che non sarà montata.

Natale a Monza: dal 18 novembre si accendono Trame di luce

Dal 18 novembre i giardini della Villa reale accoglieranno Trame di luce, una “mostra immersiva multisensoriale di light art”, come si legge sul portale turismo.monza.it. Format e produzione sono di Img Endeavor, multinazionale statunitense leader nell’organizzazione di eventi culturali e sportivi, e di Be.it Events, “experiencial agency” milanese specializzata nella realizzazione di “eventi immersivi accessibili a tutti”.

Trame di luce si annuncia come “un viaggio nel tempo di oltre un chilometro, tra installazioni e opere luminose” realizzate da artisti nazionali e internazionali. Qualche esempio: ci saranno opere del gruppo olandese Lac – Light art collection, noto per possedere la più grande collezione di opere di light art al mondo, e ci saranno installazioni multimediali come “Il bosco magico”, realizzato da Unità C1 mappando la grotta dell’orso (nel cuore dei giardini) e sviluppando un progetto in cui virtuale e reale si integrano e interagiscono tra loro. Ad aprire il percorso sarà invece la “Grotta delle lanterne”: ambientazione onirica e fiabesca per le installazioni con effetti speciali a cura di Simone Puzzolo, fondatore di SP Progetti Speciali.

Natale a Monza: la colonna sonora

“I percorsi saranno impreziositi da un’illuminazione prospettica – si legge ancora nella presentazione del light art festival – che crea magia e profondità alle vedute, oltre che da una scia luminosa continua che guida i visitatori” tra le installazioni. Anche la colonna sonora avrà la sua importanza: è stata affidata al pianista e compositore Alberto Bof (per intenderci: è l’arrangiatore e pianista di “Shallow”, brano della colonna sonora del campione di incassi “A star is born” con Lady Gaga e Bradley Cooper e vincitore nel 2019 dell’Oscar per la miglior canzone). Non solo questo, però: Trame di luce unirà il capoluogo della Brianza alla città eterna, perché sarà allestita in contemporanea (gli artisti sono gli stessi, le opere sono differenti) anche all’orto botanico di Roma – resteranno aperte al pubblico fino al 7 gennaio. Dal mercoledì alla domenica (dalle 19.30 alle 23), chiuso il 24, il 25 e il 31 dicembre.

Natale a Monza: informazioni e prezzi

L’ingresso sarà da viale Brianza, dal cancello nei pressi del Serrone. Scrivono gli organizzatori che i visitatori potranno contare anche sull’area ristoro Luci di gusto, che la durata del percorso è di un’ora e mezza – è adatto a ogni età ed è accessibile anche alle persone con difficoltà motorie. Forse meno accessibili i prezzi: interi a partire da 19 euro, bambini tra i 5 e i 14 anni da 13 euro. Previste agevolazioni per famiglie e gruppi. Prevendite già disponibili online su monza.tramediluce.it.