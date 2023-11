Monza, nasce Carlo Alberto District: che cos’è l’alleanza tra negozi e cultura

A Monza nasce il Carlo Alberto District e ha una data per il fiocco azzurro: sabato 25 novembre alle 17.30, nel giorno dell’inaugurazione del calendario delle iniziative natalizie curato dall’amministrazione.

Monza, nasce Carlo Alberto District: nasce dalla collaborazione tra negozi e realtà culturali

”Questo distretto, già rinomato per essere la via più suggestiva e importante della città, si propone di rafforzare il suo ruolo come centro di sviluppo commerciale e culturale – scrivono i promotori – Situato in uno dei luoghi più iconici di Monza, Carlo Alberto District è il nuovo punto di riferimento per gli amanti dello shopping di alta qualità e degli eventi culturali di prestigio”. A costituirlo, una collaborazione tra i negozi della via e realtà culturali, “con lo scopo di celebrare la ricchezza storica e artistica di questo affascinante distretto”.

Monza, nasce Carlo Alberto District: anche un concerto d’arpe lungo la via

Con l’apertura degli eventi natalizi sotto l’ala del Comune e l’accensione delle luminarie, è in programma tra l’altro un concerto di arpe dislocate lungo l’intera via Carlo Alberto. “Questa musica avvolgerà la strada in un sottofondo armonioso, rendendo l’esperienza di shopping natalizio ancora più indimenticabile”.