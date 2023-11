Natale ad Arcore: in Villa Borromeo si pattina e si scia, il Comune cerca altri sponsor

Il Natale arcorese si avvicina e l’amministrazione cerca attraverso i propri canali sponsor per far crescere il Christmas Village.

Natale ad Arcore: dal 7 dicembre torna il Christmas Village

«L’amministrazione comunale, in vista del prossimo Natale, sta organizzando sei nuove formule di sponsorizzazione che si propongono di valorizzare al meglio le attività commerciali del nostro territorio nel corso del ricco calendario di eventi previsti per le festività – recita l’annuncio pubblicato sul sito internet del comune – Oltre alle luminarie per le principali vie della città, all’interno del Parco di Villa Borromeo d’Adda, dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 prenderà vita il Christmas Village seconda edizione».

Natale ad Arcore: pista di pattinaggio e pista artificiale da sci

Durante i weekend di dicembre, e ininterrottamente dal 26 dicembre al 7 gennaio, dalle 15 alle 19 sarà possibile cimentarsi anche quest’inverno su un’ampia pista di pattinaggio o, per la prima volta, su una pista artificiale da sci lunga 80 metri, dove poter apprendere le basi della discesa con dei maestri o scivolare a bordo di ciambelloni.

«Tutti gli eventi sono già stati coperti dal comune, ma chiediamo un contributo a chiunque voglia dare una mano per far crescere il Natale arcorese – ha spiegato l’assessore al commercio Nicolò Malacrida – l’anno scorso il Christmas Village ha riscontrato grande partecipazione. Penso che questa sia una grande occasione per farlo crescere».

Le sei forme di sponsorizzazione studiate dal comune sono visionabili sul sito istituzionale e vanno da un contributo minimo di 100 euro iva inclusa a quello massimo di 5000.