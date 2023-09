La montagna in città: ad Arcore pista da sci sulla discesa del parco di Villa Borromeo

Tutti gli arcoresi l’hanno sognata almeno una volta da bambini e quest’ inverno finalmente arriverà la pista da sci sulla discesa del parco di Villa Borromeo. Dopo il successo riscosso negli ultimi anni dalla pista di pattinaggio, l’amministrazione questa volta ha deciso di fare un passo in più: unire i due prati e creare una pista di discesa. Una novità assoluta senza eguali in tutta la provincia, dove, invece, negli anni, non sono mancate piste sul ghiaccio per gli amanti delle “lame”.

Arcore: nel parco di Villa Borromeo un campo-scuola di sci

“Sarà un campo-scuola di sci, dedicato a chi vuole indossare gli scarponi ed impugnare i bastoncini per la prima volta – tiene a precisare l’assessore al commercio Nicolò Malacrida, mente dell’evento – l’esperienza sarà aperta sia a bambini che adulti e gestita dal Cea (Club escursionisti arcoresi) . Si potrà tuttavia scendere solo a spazzaneve, quindi sarà dedicata a chi magari vuole mettere gli sci per la prima volta. Stiamo cercando volontari: insegnanti di sci che possano aiutare i principianti a scendere correttamente”.

Arcore, la pista per discesa sugli sci e un’altra per i gommoni da neve

Le piste di discesa saranno di fatto due, una dedicata alla discesa sugli sci, l’altra ai gommoni da neve.

Come sempre invece, a valle, c’è l’idea di mettere la pista di pattinaggio, questa volta affiancata da due casette gestite dagli Alpini per rifocillare gli sportivi. “È da quando sono piccolo che penso a quanto possa essere bello avere una pista da sci in Villa Borromeo – racconta Malacrida interrogato sull’origine dell’idea – tutti l’abbiamo sempre pensato, ma ci voleva qualcuno che lo realizzasse.”