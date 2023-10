Arcore: ennesimo camion bloccato sotto il ponte e traffico in tilt

Ennesimo camion incastrato sotto il ponte di viale Brianza ad Arcore e lunghe code in entrambi i sensi di marcia. Lunedì mattina 30 ottobre verso le 7 un mezzo pesante che si stava dirigendo verso Lesmo e Camparada è rimasto bloccato sotto il cavalcavia ferroviario creando dei rallentamenti sulla direttrice dei boschi.

Arcore: ennesimo camion bloccato e le forze dell’ordine sul posto

Immediatamente l’autista ha cercato in retro di uscire dalla morsa del ponte, mentre cominciavano a formarsi code in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono intervenute tempestivamente le forze dell’ordine per provare a gestire il traffico. Un altro episodio simile si era verificato solo poche settimane fa sempre con un “bisonte” della strada bloccato sotto il ponte.