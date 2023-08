Monza: come cambiano i mercati nei giorni del Gp d’Italia

Il Gp d’Italia a Monza dall’1 al 3 settembre porta sempre qualche cambiamento nelle abitudini della città. Non solo nella viabilità. Per permettere le iniziative legate alla manifestazione Monza FuoriGP sono previste alcune modifiche per i mercati che si svolgono nel Centro storico.

Monza: come cambiano i mercati, il 31 agosto sospeso quello non alimentare in piazza Trento Trieste

Giovedì 31 agosto 2023 è sospeso il mercato non alimentare in piazza Trento e Trieste; quello del settore alimentare sarà posizionato nell’area tra le vie Cavallotti, Pellettier e Sempione.

Monza: mercato nell’area Cavallotti-Pellettier-Sempione

Sabato 2 settembre il mercato, alimentare e non alimentare, si svolgerà nell’area di parcheggio tra le vie Felice Cavallotti-Pellettier-Sempione, vicino al Liceo Frisi e all’Istituto Mosè Bianchi.

Monza: come cambiano i mercati, i recuperi

Il recupero del mercato non alimentare non svolto il 31 agosto avverrà domenica 10 e 17 dicembre 2023 con attività di vendita dalle 10 alle 18 e con divieto di spunta per gli spazi vuoti.