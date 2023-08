Gp d’Italia di Formula 1, verso il tutto esaurito a Monza per il giorno della gara

Sono giorni febbrili in autodromo, a Monza, e non potrebbe essere diversamente, in vista dell’arrivo del Circus della Formula 1 che fra un mese esatto celebrerà il suo consueto rito sul suolo italiano. Ancora incerto il quantitativo di tagliandi venduti ad oggi anche se pare certo che manchi poco al tutto esaurito per domenica 3. E per questo motivo sono state confermate le tribune provvisorie, già in allestimento da poche settimane, nello stesso numero di posti disponibili un anno fa.

Verso il Gp di Monza di F1: centinaia di alberi da mettere in sicurezza

A questo tour de force operativo Sias deve far fronte anche a quello inaspettato dei danni creati dai redenti e devastanti temporali. Centinaia di alberi spezzati, sradicati o anche parzialmente pericolanti vanno sistemati senza indugio prima dell’apertura del 31 agosto. Un lavoro supplementare che purtroppo non è prorogabile. Troppo importante, oltre all’accoglienza, offrire al pubblico anche la massima sicurezza considerando che buona parte del circuito si snoda dentro a dei boschi.

Verso il Gp di Monza di F1: Ferrari 340MM regina di eleganza e della parata dei piloti

Che cosa troveranno però le migliaia di appassionati che si recheranno appunto da giovedì 31, fra l’altro giorno aperto al pubblico anche senza biglietto, con particolare interesse per la fan zone? Fra poco verrà svelato il programma che a fianco degli innumerevoli stand ufficiali e a quelli, come oramai si usa dire, del food and beverage, prevede degli spazi espositivi interessanti. Due attireranno di certo gli appassionati di automobili. Il primo era già attivo lo scorso anno e troverà radunate le fuoriserie con cui domenica i venti piloti del Mondiale faranno il classico giro in parata due ore prima della partenza. Regina di questa prestigiosa passerella sarà la Ferrari 340 MM del 1953, recente vincitrice di un concorso di eleganza in Sardegna. Ancora non si conosce chi sarà il pilota che avrà l’onore di esser trasportato lungo lo Stradale monzese ma tutto fa pensare che sarà uno dei due della Rossa, Charles Leclerc o Carlos Sainz jr. Accanto a questi venti capolavori ce ne saranno altri e in questo caso sono proprio monoposto di Formula 1, fra l’altro tutte italiane, che hanno corso il gran premio di casa in passato.

Verso il Gp di Monza di F1: più maxischermi, in tutto saranno trentuno

Ci sono altre novità interessanti per il pubblico a livello organizzativo, e fra queste una delle più attese è l’implementazione del numero di maxi schermi, fondamentali per seguire le vicende della corsa specie in un circuito come quello di Monza. La loro dislocazione è ormai definita e porterà il numero totale a trentuno schermi, lasciando di fatto scoperti solamente i punti più inaccessibili del perimetro della pista.

In queste ore inoltre è stata comunicato ufficialmente il nuovo accordo che lega il fornitore pubblico Brianza Acque a Sias. Anche in questo caso si tratta di un incremento positivo di colonnine di erogazione gratuita, e che va di pari passo con la decisione di consentire l’accesso nell’impianto anche alle bottigliette di metallo da mezzo litro, fonte di incomprensioni lo scorso settembre.